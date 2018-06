Burladingen Zwischen Hobel-Emma und Socken-Ingrid

Burladingen. In der Josengasse ist es noch ruhig, als ich meine Runde beginne. Dabei ist es schon fast Mittagszeit und die Leute sollten sich hier am Freitag eigentlich drängeln. Beste Einkaufszeit. Innenstadt. Aber Fehlanzeige. "Es ist so langweilig, wenn so wenig los ist", klagt Helena Gscheidle. Sie ist 70 Jahre alt, aus Unterdigisheim und seit vier Jahrzehnten mit ihrem Marktstand, auf dem sie elegante und robuste Damenhüte, Strohhüte und karierte Mützen verkauft, im Südwesten unterwegs.

Diese Woche war besonders schlimm. "Ich war so oft draußen, dass ich selber noch gar nicht zum Einkaufen gekommen bin. Ich habe nichts zu essen mehr im Haus", sagt sie, "und noch kaum was verdient". Den Stand betreibt sie, seit ihr Mann vor einigen Jahren gestorben ist, ganz alleine. "Es ist viel ruhiger geworden", kommentiert sie den mäßigen Andrang auf dem Veitsmarkt und erinnert sich an bessere Zeiten.

Gegenüber ruft eine resolute Händlerin ein paar der wenigen Leute zusammen. Was sie da so lautstark anpreist und mit kräftigen Bewegungen gleich vorführt, ist ein "Gigant-Multihobel aus Edelstahl in Gastroqualität", wie die bunten Schilder es verraten. Und der sei "dreimal schneller" als die anderen. Vielleicht auch, weil die Marktfrau es eben echt drauf hat mit dem Karotten-, Weißkohl- und Gurkenhobeln, denke ich mir und gehe weiter.