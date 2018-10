Burladingen Zwei Großmeister des Kammerspiels

Burladingen-Melchingen. Es ist gerade mal ein Drei-Personen Stück, in dem der Regisseur Franz Xaver Ott als Lindenwirt Martin, nicht gerade ganz unabsichtlich wie sich herausstellt, zwei Gäste zusammenführt und sie und ihre Welten gnadenlos aufeinanderprallen lässt. Und freilich stehen sich da mit den beiden scharfsinnig argumentierenden Schachspielern Stefan Hallmayer als Adolf Oberhuber und dem Gastschauspieler Martin Olbertz als Chaim Eisenberg zwei Großmeister des Kammerspiels gegenüber.

Beide entwerfen ihre Charaktere ebenso scharf- wie tiefsinnig, können hier quasi in Paraderollen ihr schauspielerisches Können in die Waagschale legen. Chaim, der Israeli mit deutschen Wurzeln, Historiker und angeblich des Wanderns wegen auf der Alb, vornehm zurückhaltend an seinem Wein schlürfend, und der Großbauer Adolf Oberhuber, der sein Studium in Tübingen abgebrochen hat, ein Bier nach dem anderen bestellt und von sich selber sagt, dass er "nach Stall riecht".

Natürlich gibt es angesichts dieser Konstellation persönliche Empfindlichkeiten auf beiden Seiten. Unverhohlen werden Klischees ausgebreitet und die politische Korrektheit alsbald wie der bereits geschlagene Bauer an die Seite des Spielfelds gestellt. "Ich heiße Oberhuber und nicht Hitler", muss sich Adolf verteidigen, und fragt: "Glauben Sie, ich habe Spaß mit diesem Namen?" Trotzdem muss er sich vorwerfen lassen: "Sie bringen eine tonnenschwere Last von Zweideutigkeiten in den Raum."