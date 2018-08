Burladingen Zwei Bewohner geraten in Panik

Bewohnern und Mitarbeitern soll so vermittelt werden, wie sie sich im Ernstfall zu verhalten haben. Außerdem sollen so die Einsatzkräfte mit den Räumlichkeiten und den Begebenheiten im Seniorenheim vertraut gemacht werden. Diesmal wurde davon ausgegangen, dass im Waschraum des ersten Obergeschosses ein Brand ausgebrochen sei. Als der durch einen Rauchmelder ausgelöste Alarm los ging, schlossen sich sofort die eingebauten Feuertüren. Dies bewies sich als sehr wirksam: Kein Rauch drang in die daneben liegende Wohnung der Bewohner. Das Pflegepersonal begann sofort damit, die Bewohner der betroffenen Wohnung zu evakuieren. Eine Person die bettlägerig war, konnte nicht mehr aus ihrem Zimmer befreit werden und zwei Bewohner waren in Panik geraten und weigerten sich, den Rettungsversuchen des Pflegepersonals Folge zu leisten. Sie standen am Fenster ihres Zimmers, riefen um Hilfe und drohten in ihrer Panik, aus dem Fenster zu springen.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde mit der Rettung der Personen über die Drehleiter begonnen. Der Burladinger Abteilungskommandant Markus Schwienbacher leitete die Übung. Umgehend wurde dann mit der Brandbekämpfung begonnen. Als dies erfolgreich beendet war, wurde die bettlägerige Person ebenfalls mit der Drehleiter in Sicherheit gebracht.

Als die Feuerwehr dabei war, ihre Gerätschaften abzubauen, löste ein weiterer Rauchmelder in der Wohnung im Obergeschoss Alarm aus. Bei der Evakuierung der Bewohner war vom Personal in der Hektik vergessen worden, den Herd in der Küche auszuschalten. Aus einem Topf mit Essen entstand starke Rauchentwicklung. Natürlich wurde dieses Problem durch die Einsatzkräfte schnell aus der Welt geschafft.