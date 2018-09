Burladingen Zur Papstaudienz ohne die Kleider

"Dieser Umgang mit Passagieren darf nicht normal sein"

Nach vielem hin und her, Grupps riefen den Chauffeur zurück, überlegten, über München zu fliegen und entschieden sich aber für Standby: Schließlich gelangte die gesamte Familie mit einer Stunde Verspätung in den Flieger. Sechs leere Plätze habe er da gezählt, berichtet der verärgerte Unternehmer. Und in Rom stellte die Unternehmerfamilie fest: Nur das Gepäck von Wolfgang Grupp senior war mitgeflogen, der Rest der Familie stand ohne Kleider da.

"Dieser Umgang mit ihren Passagieren und das, was man den Passagieren zumutet, darf nicht normal sein", ereiferte Grupp sich jetzt in einem offenen Brief an den Aufsichtsratsvorsitzenden der größten deutschen Fluggesellschaft. "Ich glaube, dass gerade der Aufsichtsrat die Aufgabe hat, ein solches Geschäftsgebaren zu ändern und dafür zu sorgen, dass der Passagier wieder wie ein normaler Kunde behandelt wird."