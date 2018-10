Burladingen Zum Abschluss gibt es Holz-Miniaturen von Willi Ranft

So werden in diesem Jahr Weißwürste mit frischen Brezeln serviert. Auch weitere Speisen und Getränke, vor allem Kaffee und selbst gebackenen Kuchen bietet der Heimatverein Killer als Träger des Museums im beheizten Museumscafé an.

Für die Wechselausstellung, die das Jahr über leer blieb, ergab sich für den Vereinschef eine tolle Begebenheit. Die einst so erfolgreich ausgestellten und gern gesehenen Holz-Miniaturen von Willi Ranft werden zum Saisonfinale noch einmal den Weg in das Peitschenmuseum finden.

Die hinterbliebene Tochter des Hobbykünstlers war mit diesem Angebot an Simmendinger herangetreten, der sich enorm darüber freute und nur allzu gerne einen Teil der Unikate im Museum zeigen wird.