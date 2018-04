Burladingen Zauberwort: "Wir beantragen, dass…"

Burladingen. Die jüngste Sitzung am Donnerstagabend leitete wieder, so wie die vorangegangene, der Erste Beigeordnete Berthold Wiesner. Der hatte zwar, so wie es immer üblich ist, zu Beginn eine Liste der abwesenden entschuldigten Gemeinderäte verlesen, zur Abwesenheit Harry Eberts sagte er allerdings nichts.

Die Christdemokratin Dörte Conradi war es, die im Namen beider Fraktionen, also auch im Namen der Freien Wähler, unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" nachfragte. Minutenlang listete sie jene Forderungen zu den Rathausplatz-Plänen auf, die beide Fraktionen schon am 11. April in einem Brief an Harry Ebert formuliert hatten. Und sie kritisierte, dass der Gemeinderat in einigen Punkten wohl nicht wahrheitsgemäß informiert worden sei. Da geht es um nichts weniger als die Betriebserlaubnis für die Apotheke, die für die Medikamentenanlieferung eine Schleuse braucht.

Die hatten die Rathaus-Planer kurzerhand mal dichtgemacht mit der Begründung, man brauche genau dort Rettungswege für die Feuerwehr. Stimmt nicht, stellte Conradi klar, Brandsachverständige zeigen andere Lösungen auf. Das Weitere ist die Garage, die der externe Planer Gerhard Lutz in seinen Ausführungen zum "Lager- und Abstellraum" erklärt hatte und sie mit vorgesehenen Parkplätzen vor der Einfahrt zuparken lassen wollte. Dabei, so Conradi, seien da immer Garagen geplant gewesen. Das könne man, mit eingeschränkter Zufahrt bei Veranstaltungen, auch so beibehalten.