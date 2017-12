Burladingen Wölfe, Pferde und der "Fluch der Karibik"

Burladingen. Schon in der 6. Klasse, so sagt ihre Lehrerin Nicole Vielhauer, sei das Talent des Mädchens deutlich sichtbar gewesen, habe sie immer eine Einser-Note gehabt. Aber Zeichnen, das tut Kim nicht nur in der Schule sondern auch zu Hause. Da hat sie eine ganze Mappe mit Vorlagen und Motiven und was ihr gefällt, das hält sie oft in stundenlanger Arbeit selber mit Bleistift und Block fest.

Noch gut erinnert sich Kim an eine Begebenheit, als sie noch viel jünger war. Mit ihrer Mutter war die kleine Ringingerin bei einer Veranstaltung. "Dort gab es einen Kindertisch mit vielen Malutensilien und bunten Stiften an dem die Kleinen beschäftigt wurden während die Erwachsenen rumlaufen konnten", lacht Kim. Die Frau die die Kinder betreute, hat Kim gleich fasziniert. "Die konnte voll gut Pferde und Kaninchen zeichnen". Wieder zu Hause angekommen, packte Kim der Ehrgeiz, sie suchte sich Vorlagen heraus und probierte es genauso gut hinzukriegen. Übung macht den Meister, die Malstifte und Farben legte Kim nicht wieder aus der Hand.

Dass die 14-Jährige nicht nur ein Faible für Johnny Depp sondern auch für Pferde hat, das wird ganz deutlich, wenn man sich mal eine kleine Auswahl ihrer Werke anschaut: Schmetterlinge, Eisbären, ein Adlergesicht, Hunde, heulende Wölfe, Katzen - und immer wieder Pferde. Kim hat zwei Reitbeteiligungen auf dem Schweizerhof in Hechingen und ihre liebsten Vierbeiner hat sie – im Gegensatz zu anderen – nicht nur fotografiert. Sie hat sie eben auch gezeichnet.