Burladingen Windkraft: Aus Burladinger Sicht ist schon alles gelaufen

Zuvor sind immerhin neun Jahre ins Land gezogen, in denen es reichlich Informationen über das Vorhaben gab – diese aber offensichtlich am Rats-Neuling Steyer vorbeigezogen sind. Zeitungen wie Amtsblatt haben immer wieder berichtet über: die Billigung des Flächennutzungsplanes, Visualisierungen und Präsentationen, zahlreiche öffentliche Beratungen und Diskussionen, wieder Auslegungen und Behördenbeteiligungen, der Beschluss über die Bedenken und Anregungen und schließlich die Vertragsunterzeichnung des AfD-Bürgermeisters.

Jetzt, so bewies es der bunte Zeitstrahl am Ende von Mayers minutenlangen Ausführungen und der Power-Point-Präsentation, liegt es nur am Landratsamt. Das soll abschließend noch die Einhaltung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes prüfen. Wie lange das noch dauert, wollte sich Mayer nicht festlegen.

Geplant sind vom Energieriesen EnBW bis zu zehn neue Windkraftanlagen, neun davon auf städtischem Grund der Fehlastadt. Die dafür relevanten Flächen liegen auf der Küche bei Hermannsdorf, dem Ringelstein bei Ringingen sowie dem Gewann Telle bei Stetten. Der Pachtvertrag wurde 2020 vom Bürgermeister und dem EnBW-Projektleiter Fabian Maisch unterzeichnet.