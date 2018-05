Burladingen Wer stand da auf der Infoleitung?

Der Kommunikationsriese musste die kleine Maßnahme wohl wegen alter Leitungen aus den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts in Angriff nehmen. Die Kupferleitungen, so Ortsvorsteher Josef Pfister in der Sitzung, waren nass geworden. Und: Es sei wohl nicht die einzige Stelle im Dorf, an der die Telekom das Problem hat. Er jedenfalls habe nichts von der Baustelle gewusst, sei auch nicht informiert worden und hätte, als er es sah, gehofft, dass es um den Schacht geht, der unmittelbar daneben ist und der auf der Reparaturliste steht.

Warndreieck überlebt nicht

Die Telekom hat einige Tage später und nach getaner Arbeit die Baustelle jedenfalls wieder verlassen und einen unschönen, wenn nicht gar gefährlichen Schotterstreifen, zurückgelassen. Seitdem spritzen die Steine Tag- und Nacht weit ins Schöllersche Grundstück hinein, hinterlassen Spuren und machen Lärm.

Sein gerade mal ein Jahr altes Auto draußen stehen lassen ist nicht für Tobias Schöller – es hat schon ein paar Kratzer abgekriegt, ärgerte er sich und stellte ein Warndreieck auf. Das überlebte die wenig bedächtige geradeausfahrt irgendeines Vehikels aber nicht lange und liegt jetzt in vielen roten Einzelteilen auf dem Schotter und dem Gehweg. Schöller hat ein zweites Dreieck aufgestellt, stabiler. Der nächste Wagen der da reinrauscht, so sagt er in der Ortschaftsratsitzung, kriegt auch was ab.

Die Telekom erklärte den Zustand der Straße gestern auf Anfrage unserer Zeitung so: "Die Oberfläche wurde bislang nicht wieder hergestellt, da das Straßenbauamt nicht einverstanden war, dass das durch unseren Auftragnehmer durchgeführt wird. Es wird nach einer Straßenbaufirma gesucht, die die Arbeiten übernimmt und mit der das Straßenbauamt einverstanden ist", wurde der Redaktion schriftlich mitgeteilt.