Burladingen Wer hat die meisten Hektar Wald?

Eine Bläsergruppe der Burladinger Jugendkapelle spielte auf. Der zweite Vorsitzende Theo Maier begrüßte die vielen Anwesenden. Ein besonderer Gruß galt dem ehemaligen Vorsitzenden Hans Ignaz Dieter und dem Vizeweltmeister Wendelin Acker. Der TSV, so Maier, habe mit fast 1200 Mitgliedern die höchste Mitgliederzahl seit der Gründung. Man verzeichne wenige Abgänge, dafür aber einen sehr guten Zulauf in den Nachwuchsgruppen wie Kinderturnen und Dancing Crew, so dass der Vereine teilweise sogar Aufnahmestopps verhängte.

Hans-Ignaz Dieter trug die Weihnachtsgeschichte vor, in der es darum ging, wer die Rolle des Nikolaus bekommt und wie wichtig Freundschaften sind. Einem weiteren Vortrag der Jugendkapelle folgte ein Weihnachtsquiz mit Wendelin Acker. Wer weiß schon, dass Hermannsdorf mit 988 Hektar der waldreichste Teil der Stadt ist, Ringingen mit 305 dagegen eher einen kleinen Anteil der 4830 Hektar hat. Bei den zehn Fragen lag Fabian Schoser mit nur 80 und Felix Ruf mit nur 170 Hektar daneben. Theo Maier hatte sich um 190, Ursula Kuhn um 220 Hektar verschätzt.

Weihnachtlichem Singen unter Begleitung folgte die Geschichte von Nikolaus und Osterhase im Rollentausch. Fazit: Das Wichtigste ist, Zeit, Liebe und Zärtlichkeit zu schenken. Der Nikolaus kam mit seinem Knecht Ruprecht. "Der Verein ist euch nach wie vor wichtig, das zeigt euer zahlreiches Kommen heute. Dass der TSV Burladingen auf eine so lange Tradition und Geschichte zurück blicken kann, ist zu einem guten Stück auch euer Verdienst", sagte der Nikolaus. Er hatte Windlichter mitgebracht, gebastelt vom katholischen Kindergarten.