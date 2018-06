Burladingen Wenn Gruppe "Reh" die Sau rauslässt

Burladingen. Das Erraten der Sau war eine von acht Aufgaben, die die Sechstklässler vom Burladinger Schulverbund am Donnerstag im Wald hinter den Schulgebäuden und unter dem Kreuzfelsen zu lösen hatten.

Einmal im Jahr würfeln die Schulen des Schulverbundes ihre Elf- oder Zwölftklässler zu Teams zusammen. Diesmal waren es acht Gruppen, und dann ging es vom Schulhof direkt hinter die Haustür, wo unter Anleitung von Revierleitern und Waldarbeitern zum Teil sportlich verpackt die unterschiedlichsten Fragen des Naturkundeunterrichts vor Ort geklärt wurden.

"Es ist gar nicht so einfach, sich immer neue Stationen einfallen zu lassen", sagt Forstdirektor Hermann Schmidt. Immerhin gibt es die sogenannte Waldolympiade schon seit 2001. Seitdem ist sie ein Erfolg. Da sollen die Schüler mal Baumsorten erkennen, mal ganz schnell bei laufender Stoppuhr Holz umschichten oder im Sägewettbewerb obsiegen und schnuppern so ganz nebenbei in den Beruf des Forstwartes. Sie sollen die schemenhaften Umrisse von Wildtieren im Dickicht erkennen, oder sie beschäftigen sich mit den Insekten im Wald. Dazu setzte diesmal Revierleiter Jürgen Veser die Gruppen an seiner Station über Bienenhotels, Wespennester, Wabenbildung und das Problem mit dem Borkenkäfer ins Bild.