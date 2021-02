Burladingen "Wenn eine Mutter zehn Kinder hat..."

Auch nicht privilegierte Landwirte bald am Zug

"Die Feuerwehr-Kameraden wird das freuen, denn ihr sehr beengtes, in die Jahre gekommenes Domizil bedarf dieser Veränderung ganz dringend", sagt die Rathauschefin. Und: "Nicht weniger stark war der Wunsch, dass das Baugebiet Haupt VI endlich kommt. Etliche Bauwillige warten nun schon seit Jahren darauf, in Ringingen ihr Eigenheim bauen und dauerhaft ansässig werden zu können. Auch dieses Projekt kann dieses Jahr noch begonnen werden", freut sich Dorn-Maichle. "Auch im Schuppengebiet Mettwinkel geht etwas. Das geplante Schuppengebiet für nicht privilegierte Landwirte soll ebenfalls in Angriff genommen werden", kommentiert sie den diesjährigen Haushaltsplan der Stadt Burladingen.

"Wenn Kinder sich einig sind, schafft man es"

Natürlich hätten auch in Ringingen Wünsche gestrichen werden müssen. So wurden die Urnenstelen für den Friedhof auf das nächste Jahr verschoben. Die Kanalsanierung, die für dieses Jahr geplant war, wird ebenfalls voraussichtlich erst im kommenden Jahr stattfinden.

"Aber es können einfach nicht alle Wünsche erfüllt werden. Wenn eine Mutter zehn Kinder hat, muss sie versuchen, allen gerecht zu werden und gerecht zu verteilen. Dies ist auch in diesem Falle so", sagt die Ortsvorsteherin. Aber wenn die Kinder sich einig seien, bewältige man auch schwierige Situationen, betont Dorn-Maichle in Anspielung auf die neun Burladinger Ortsteile und den Stadtkern und beschwört damit auch den Zusammenhalt in der Gesamststadt.