Burladingen Wenn die Helgoland im Märzensee schippert

Mit zum Kuriosesten, was sich derzeit an dem kleinen, künstlichen See tummelt, gehört wohl auch die Ausrüstung des 54-jährigen Modellbauers Ingo, der aus Melchingen stammt und seine schönsten Kindheitserinnerungen mit dem Märzensee und dem Himmelberg verbindet.

Durchbeißen – durch den Lockdown oder das Holz

Der technikbegeisterte Ingo hat unlängst – und das erregte wirklich Aufsehen – zahlreiche seiner Modellbauten mitgebracht. Unter anderem das Polizeiboot Helgoland hat er maßstabsgetreu nachgebaut und hatte es im Gepäck. Und auch jenes berühmte Wasserflugzeug, mit dem die US-Armee im Zweiten Weltkrieg Aufklärungsflüge gegen deutsche U-Boote flog.

Es wird immer noch eingesetzt, erzählte uns Ingo, mittlerweile aber als Rettungsflugzeug. Denn es kann auf dem Wasser starten und landen. Der 54-Jährige wollte das auf dem Märzensee ausprobieren. "Ich gucke aber, dass ich unter der Woche gehe und möglichst um die Mittagszeit, wenn nicht so viele Naturliebhaber und Spaziergänger unterwegs sind", berichtet er. Denn weil er so viele Modelle im Gepäck hat, muss er auch möglichst nahe rankommen, an den See. "Die meisten finden es toll", berichtet er über die Reaktionen der Menschen und freute sich, dass ein Hobbyfotograf ihm gleich anbot, ihm seine Bilder zu senden.

Über die Woog und die Lauchert ist wohl irgendwie auch ein anderer Holz-Modell-Bauer in den Märzensee gelangt. Ein Biber, der schon eifrig seiner Bautätigkeit nachgeht und den die Naturschutzbehörden im Auge behalten müssen. Immerhin gibt es den Märzensee, damit die Straße nicht überschwemmt wird. Das wird man wohl auch einem unter Naturschutz stehenden vierbeinigem Baumeister nicht durchgehen lassen.

Und wer weiß, wie sich die Temperaturen noch entwickeln. Vom Eislaufen auf dem Märzensee sollte man aus Sicherheitsgründen aber absehen. Einen Rettungseinsatz will dort keiner fotografieren müssen.