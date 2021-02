Burladingen Welcher Prinz küsst dies Dornröschen wach?

Nicht auf der Agenda von BeneVit-Chef Pfister

Der Hallenflohmarkt, den Manfred Happke viele Jahre lang im größten Teil des Gebäudes betrieb, ist längst ausgezogen. Happke gab das Geschäft auf. Der türkisch-islamische Kulturverein ist mittlerweile im städtischen Gebäude in der Bahnhofstraße über der Post untergekommen und hat, was man durch die Fenster in der Josengasse erkennen kann, nur noch einige Akten dort. Jetzt würde sich die Lage vor allem für behindertengerechte Seniorenwohnungen eignen – und die fehlen in der Fehlastadt.

Der BeneVit-Chef Kaspar Pfister, der mit Bauten für Senioren in Burladingen und zuletzt auch mit dem Zentrum am Rathausplatz schon mehrfach ein gutes Händchen bewiesen hat und dessen Name gehandelt wird, wehrt auf Anfrage des Schwarzwälder Bote entschieden ab: "Das steht nicht auf unserer Agenda", sagt er.

Das von ihm gebaute Ärztehaus mit seinen Praxen und Geschäften ist tatsächlich nur einen Katzensprung, nur eine Ampelanlage weit entfernt. Dahinter liegt der Bahnhof. Die Tagesbetreuung der katholischen Sozialstation St. Franziskus ist direkt gegenüber. Es gibt einen Metzger und die Bäckereien samt Cafés um die Ecke, und bald auch wieder das im Sommer anziehende Eiscafé mit seinen Außensitzplätzen. Die nahegelegene Fehla mit ihren Wasserspielen lädt zum Verweilen und zu kleinen Spaziergängen ein, ebenso der Marktplatz mit seinen Wasserspielen.

All diese Pluspunkte könnten vielleicht aber auch einen Hotelplaner hellhörig werden lassen. Schließlich steht der Ausbau des Tourismus ganz oben auf der Agenda des neuen Rathauschefs. Und dass in der Fehlastadt Übernachtungsplätze fehlen, wird ebenfalls immer wieder betont.

Von hier aus der Innenstadt könnte so mancher wandernde oder radwandernde Tourist sich die Schwäbische Alb erschließen, könnte zu den Burgen, ins Fehla- oder Laucherttal aufbrechen und sich an Wäldern und märchenhaften Ausblicken in den verschiedensten Stadtteilen erfreuen. Das Märchen vom Dornröschen-Gelände in Burladingens Stadtkern, welches es wach zu küssen gilt – es bleibt also noch eine Weile spannend.