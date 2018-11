Burladingen Welcher Ortsvorsteher macht weiter?

Burladingen. Der erste, der sein Ausscheiden bekannt gegeben hat, war Gauselfingens Rathauschef Rudi Kanz. Als Nachfolger steht aber nicht nur sein Stellvertreter, der Ortschaftsrat, Gemeinderat und CDU-Fraktionssprecher, Michael Eisele in den Startlöchern. Auch die Vorsitzende des Liederkranzes Harmonie, Silvia Endress, hat bekannt gegeben, dass sie sich zur Ortschaftsrätin aufstellen lassen will und den Rathaussessel anstrebt. Die meisten der Sitzungen des Rats hat sie in den vergangenen Monaten von der Zuhörerbank aus verfolgt. Als Ehrenamtliche ist die Schafferin und Mitorganisatorin der meisten Veranstaltungen in Gauselfingen seit Jahren ohnehin mit dabei. Auch der FC-Vorsitzende und Wir-Projekt-Mitbegründer Bernd Kappe wurde gehandelt, hat aber keine Ambitionen, Ortsvorsteher zu werden. Allerdings wird er für den Ortschaftsrat kandidieren, wie er bestätigte.

Als Ortsvorsteherin weitermachen, will die Melchingerin Waltraud Barth-Lafargue. Für den Gemeinderat, das bestätigte sie unserer Zeitung, will sie aber nicht mehr kandidieren. "Das mach’ ich jetzt 30 Jahre lang, da sollen mal neue Leute ran", sagt sie.

Erwin Straubinger aus Salmendingen würde weitermachen. Er lässt sich wieder als Ortschaftsrat aufstellen. "Und wenn der Ortschaftsrat mich als Ortsvorsteher wählt, nehme ich das Amt gern an." Straubinger arbeitet im Bauamt der Stadt Albstadt, verfügt über ein hervorragendes Fachwissen, das er als Ortsvorsteher und auch im Gemeinderat der Stadt Burladingen jeweils gut Einbringen kann.