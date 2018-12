Burladingen Weihnachtsdorf zieht Besucher an

Pünktlich um 14 Uhr wurde das Weihnachtsdorf durch eine Abordnung der Stadtkapelle Burladingen unter der Leitung von Robert Nadler bei strahlendem Sonnenschein eröffnet. Die Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins, Claudia Dehmer, begrüßte die Besucher und stellte das Angebot vor, darunter auch das Schätzspiel und die HGV-Weihnachtsaktion, die jetzt in den Burladinger Geschäften angelaufen ist.

Vereine und Privatpersonen boten an 36 Ständen in der Stadthalle und drumherum vielfältige Leckereien und selbst hergestellte Weihnachtskreationen an. Um die Bewirtung in der Stadthalle kümmerte sich der Schwäbische Albverein, die Kinderbetreuung in der Jahnhalle war Sache des Kinder- und Jugendbüros des Hauses Nazareth.

Am frühen Nachmittag besuchten der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht das Weihnachtsdorf. Das Gesamtpaket ging auf, wenngleich die Zahl der Anbieter minimal rückläufig war. Wie lange das Konzept "Weihnachtsdorf Stadthalle" noch bestehen bleibt, muss abgewartet werden.