Burladingen warnt: Wenn Betrüger Faxen machen

Sie stehen immer noch in Hunderten von Büros, in Firmen, Amtsstuben, bei Ärzten und in Kliniken. Denn: Faxgeräte oder sogenannte Fernschreiber, mit denen schnell und unkompliziert Dokumente, Fotos und wichtige Unterlagen über weite Strecken übertragen werden können, galten immer als besonders sicher. Dort, wo rechtliche Vorgaben, wie Dokumenten-Echtheit – Faksimile bedeutet originalgetreue Kopie - gefordert wird, wird dem Fax eine höhere Rechtssicherheit als jeder anderen elektronischen Kommunikationsform eingeräumt.

So sicher sind die Geräte freilich gar nicht mehr. Denn mit dem Einzug moderner Technik hat sich nicht nur der Anschluss, sondern auch das Faxgerät selber verändert. Früher reisten die Daten beim Faxen über exklusive Telefonleitungen, also eine uneinsehbare Ende-zu-Ende-Verbindung. Mittlerweile erfolgt der Versand in großen Datenpaketen online. Die unverschlüsselten E-Mail-Postfächer sind aber so einsehbar wie Postkarten, warnen Experten.

In vielen Büros, vor allem in den besonders sensiblen Bereichen des Gesundheitssystems wo es um Krankenakten, Rezepte, Befunde und Röntgenbilder geht, hat man deswegen schon reagiert.

Dort gelten inzwischen besondere Regeln und die Branche bedient sich geschlossener Systeme. Die sollen Hackerangriffe und potenzielle Datenlecks verhindern. Die Schwachstelle, die sich aber auch im besten System nicht vermeiden lässt, ist der Faktor Mensch.

Und an dem versuchten dreiste Abzocker in Burladingen und seinen Teilorten jetzt wohl den Hebel anzusetzen. Sie verschickten – auch an die Burladinger Stadtverwaltung und in einige Teilorte – Faxe über einen vermeintlichen Anzeigenauftrag. Der Empfänger wurde aufgefordert, den zu prüfen und zu bestätigen. Das besonders perfide daran: Die Werbeagentur „WM International“ gibt sich dabei einen höchst offiziellen, fast amtlichen Anstrich.

„Derzeit sind Faxe mit dem Titel „Ihr Anzeigenauftrag der Region Burladingen“ im Stadtgebiet unterwegs, mit denen Anzeigen für einen sogenannten „Bürger-Info-Folder“ generiert werden sollen“, heißt es dazu auf der Webpage der Stadt.

„Unklar und verschwurbelt“

In den Schreiben werde „unklar und verschwurbelt“ um die Bestätigung einer Anzeige geworben. Ein Blick ins Kleingedruckte verrate aber, dass mit der Rücksendung des Faxes teure Anzeigenfelder in kostenpflichtigen Ausgaben bestellt würden.

„Die Stadt Burladingen weist ausdrücklich darauf hin, dass die Werbung mit der Stadt absolut gar nichts zu tun hat und rät davon ab, eine Anzeige zu buchen“, sagt die Verwaltung über die Agentur mit dem schicken Namen „WM-International“. Burladingen ist längst nicht die einzige Stadt, die zur Vorsicht aufruft. Auch bei der Verwaltungsgemeinschaft in Heßdorf leuchten die roten Warnlampen. Es handele sich hierbei offensichtlich um eine Betrugsmasche, die schon seit Jahren bekannt sei und regelmäßig wieder auftauche, heißt es: „Die Masche stammt von Betrügern, die in diesem aktuellen Fall offenbar aus den USA agieren“.

Zumindest gehöre die Vorwahl der angegebene Faxnummer zum US-Bundesstaat Arizona. „Auch die Homepage, zu der die Kontakt-E-Mail gehört, ist eine nichtssagende Webseite ohne Inhalte, die nur den angeblichen Firmennamen „Werbeagentur WM International“, ein generisches Bild sowie eine E-Mail-Adresse enthält. Ein Impressum ist ebenfalls nicht vorhanden“, betont man in Heßdorf.