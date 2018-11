Burladingen Vor allem die Holzhäuser faszinieren

Burladingen-Gauselfingen. Am Donnerstag war die diesjährige Ausstellung zum ersten Mal ab 16 Uhr geöffnet. Und sofort waren alle Plätze im nostalgischen Künstlercafé belegt. Ohne Reservierung ging gar nichts. Schließlich wird man von Gabriele Wiedmann immer rundum verwöhnt und mit selbst gemachten Köstlichkeiten wie frischen Waffeln oder weißem Glühwein verwöhnt. Das alles wird in altem Porzellan gereicht, sodass man sich ein wenig in die Zeit zurückversetzt fühlt.

Ins Café kann man an jedem Donnerstagnachmittag sitzen und sich zwischen den Antiquitäten und Kunstgegenständen wohlfühlen. Doch zur nahenden Adventszeit gibt es dazu noch wundervolle Geschenkartikel und Dekorationen zu bewundern. Diese können noch dazu zu erschwinglichen Preisen erstanden werden. Ob edel in Weiß und Silber oder ganz natürlich mit Grün- und Rottönen. Für jeden Geschmack hat Gabriele Wiedmann etwas dabei.

In diesem Jahr faszinieren vor allem die Holzhäuser, die sich zu einem kleinen Dorf aneinanderreihen. Mal ist ein Adventskranz mit großen goldenen Käfern dekoriert, und dann wieder besteht der Kranz aus Heu mit Tannenzapfen. Es sind einfach einzigartige Stücke, die man so nirgends anders bekommt.