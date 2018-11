Burladingen Von Morden, Mond und Miesepetern

Burladingen-Melchingen. Derlei in schräge Töne und eingängige Liedchen verpackte Querschnitte beherrscht in der Region keiner so gut wie Heiner Kondschak. Er entwarf das Konzept, führte Regie und zeichnete zusammen mit Wolfram Karrer für die musikalische Leitung verantwortlich. Fast eine musikalische Revue zu einem Thema, das jeder kennt und zu dem jeder was zu sagen hätte, und das schon deshalb ein Erfolgsrezept ist.

Die Künstler und Musiker Berthold Biesinger, Gerd Plankenhorn, Mona Maria Weiblen und Wolfram Karrer fassen "Nachbarschaft" 90 kurzweilige Minuten lang in Worte und Töne. Da werden die Nachbarn zur Linken und zur Rechten besungen, die, mit denen man kann, und die anderen, mit denen man eben nicht zurechtkommt. Da geht es um Grenzziehungen und Argwohn, ums miesepetrige Beobachten der Nächsten, um Mordgelüste, ausgeborgte Schneeschaufeln oder Bratentöpfe, aber auch um gemeinsame Feiern, Freundschaften, Liebeleien und Toleranz.

Mit Gitarren, Saxofon, Klarinette, Trompete, Klavier und Akkordeon untermalen die Vier ihre Geschichten. Da gibt es den mitreißenden Rasenmäher-Rap, der jene Zeiten im Hochsommer thematisiert, in denen "immer irgendwo irgendein Depp" Grünpflege betreibt und Nachbars Nerven blankschrubbt, und Mona Maria Weiblen erntet viel Beifall und Gelächter, wenn sie mit Stöhnen und Seufzen jene Geräusche besingt, die durch dünne Wände dringen, während sich die Mieter der Nachbarwohnung höchst lustvoll betätigen und ihre Mitbewohner ungewollt zu akustischen Spannern machen.