Burladingen Vogelgezwitscher und Klangexplosion

Das heimische Publikum stellte schon mal Bestnoten aus und genoss nicht nur Webbers Musicalsong "I don’t know how to love him" aus Jesus Christ Superstar, sondern klatschte begeistert den Takt zum "Time Warp" aus der "Rocky Horror Picture Show". Ein instrumentales Vorspiel zur Eröffnung der Oper "L’Órfeo" sollte laut Monteverdi drei Mal vor Öffnen des Vorhangs gespielt werden. Das ging am Sonntag nicht, denn das Blasorchester in Burladingen ist so groß, dass der Vorhang gar nicht schließen kann. Also wählte Thomas Wunder die Variante, in der die Trompeter und Posaunisten von der Empore herab spielen, was auch wunderbar anzusehen und anzuhören war.