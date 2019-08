Burladingen Viele Vorschläge für Marktplatz-Namen

Volker Hermann findet, man solle den Marktplatz "Hohenzollernplatz" nennen und will damit wohl einfach an die Geschichte der einstigen Kaiserfamilie und der Hohenzollerischen Lande erinnern.

Ein Wink mit dem Zaunpfahl dürfte der Namensvorschlag "Chaosplatz", eines Facebook-Benutzers, sein. Weil sich wohl kaum jemand nach der Fertigstellung an die Querelen oder Verzögerungen beim Bau erinnern will, dürfte dieser Name kaum realisiert werden. Mehr Chancen hätten da vielleicht die Facebook-Vorschläge die für "Platz der Meinung" oder "Platz der Meinungsfreiheit" waren.

Unser Leser Peter Hoffmann schlug Burla-Platz oder Fehla-Platz vor. Und mehrere Zeitgenossen, wie etwa Birgit Leibold oder Luise Pfister sprachen sich für St.-Veit-Platz aus. Ein Vorschlag, der durchaus gute Chancen haben dürfte. Nicht nur, weil man in Burladingen überwiegend gut katholisch ist und der heilige Vitus oder Veit als Patron der Stadt gilt. Immerhin wird die Glocke im Rathaustürmchen ebenfalls Veitsglöckchen genannt und läutet immer am 15. Juni, am Namenstag des heiligen Vitus, um elf Uhr. Regelmäßig findet dann auch der Veitsmarkt in der Josengasse statt.

Darüber entscheiden, welcher Namen das Rennen letztlich macht, wird der Burladinger Gemeinderat. Ob bis dahin noch mehr oder gar bessere Vorschläge kommen, darauf dürfen die Bürger der Fehlastadt gespannt sein.