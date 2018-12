Burladingen Viel Gold verliehen

Das Jugendsportabzeichen in Gold ging an Anna Amann aus Gauselfingen. Das Sportabzeichen in Silber ging an Noah Zächelein, Vanessa Klaiber, Celina Esenwein, Henrik Leibold und Anne Demer. Karl Klaiber absolvierte das Sportabzeichen in Gold zum 43. Mal. Weiter ging es an Hannelore Hauser, Helga Stumpe, Oskar Seeger, Georg Nadler, Michael Voltin, Jörg Zächelein, Sabrina Lorch, Alwin Bumiller, Thomas Freudenmann, Artur Schülzle, Dennis Häusel, Elmar Schoser und Sascha Knör.

Die Mehrkampfnadel in Bronze ging an Anna Amann, Hannelore Hauser und Helga Stumpe. In Silber erreichten sie Noah Zächelein, Elmar Schoser, Celina Esenwein, Anne Demer, Henrik Leibold und Mareen Leibold. Wendelin Acker erhielt das Mehrkampfabzeichen in Gold zum 55. Mal. Weiter ging es in Gold an Oskar Seeger, Georg Nadler, Artur Schülzle, Sascha Knör, Sabrina Lorch und Thomas Freudenmann.