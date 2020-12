Burladingen Viel frische Luft und Besuch bei den Tieren

Dabei merkte sie schnell, sie wollte sich vor allem den ganz Kleinen widmen. Mit der Kindertagespflege "Wichtelstübchen" hat sie für sich und die kleinen Menschen, die sie zusammen mit ihrer Mutter betreut, versucht, möglichst ideale Verhältnisse zu schaffen.

Nicht nur die Kinder sind klein, sondern auch die Gruppe. "Da ist alles noch übersichtlich. Man kann ganz positiv Einfluss auf die Erlebnis- und Lernwelt der Jüngsten nehmen", sagt sie überzeugt. Damit die Gruppe auch eine entsprechende Größe haben kann, holte sie ihre Mutter mit ins Boot. Olga Fink bildete sich zur Tagesmutter weiter, belegte Kurse, legte Prüfungen ab. Jetzt agiert sie, wie ihre Tochter, als selbstständige Tagesmutter.

Inzwischen ist das Mutter-Tochter-Tagesmutter-Gespann längst ein eingespieltes Team. Das merkt jeder, der die beiden Frauen auch nur ein paar Minuten im Miteinander mit der kleinen bunten Kinderschar beobachtet. "Wir gehen so oft raus wie es geht, das ist gut für die Kinder", betont Viktoria Fink. Das Wetter, so sagt sie, spiele da kaum eine Rolle. Ob es im Winter zum Bauen eines Schneemanns einfach vor die Haustür geht, oder ob da an den Wasserspielen auf dem Marktplatz oder in der Josengasse auch mal geplanscht und gespritzt werden kann: Die Fink-Frauen setzen trotz der modernen, hell eingerichteten Räume im ZAR auch auf viel frische Luft.

Da steht mal – samt Kinderwagen – ein Ausflug an die Lourdesgrotte an, den die Kinder tapfer mitmachen, oder es geht zu den Schafen, die in bestimmten Monaten die Hügel bei Burladingen abweiden und für die Kinder immer eine Sensation sind. Egal ob Schafe, Pferde oder Hunde: Viktoria Fink ist eben Kindheitspädagogin und weiß, wie wichtig die Begegnung mit Tieren und mit der Natur fürs Großwerden ist. Mit dem "Wichtelstübchen" hat sich in der Stadt eine weitere Einrichtung der Kinderbetreuung etabliert. Der Kindertagespflege stehen im ZAR rund 102 Quadratmeter zur Verfügung. Es gibt ein Spielzimmer, ein Schlaf- und Bewegungsraum, eine kleine Küche und Sanitärräume. Mit dem warmen Teppichboden, den hellen Farben an der Wand und den hübschen Möbeln samt Spielzeug ist es ein Platz, an dem sich die Kinder, aber auch die Betreuerinnen, wohl fühlen können. Das sprach sich herum.

"Unsere Kinder kommen aus Familien aus ganz Burladingen", erläutert Viktoria Fink. Auch derzeit halten Mutter und Tochter ihre Einrichtung offen, allerdings kommen deutlich weniger Kinder.

Insgesamt sind es zwölf Betreuungsplätze, die Viktoria und Olga Fink anbieten können. Neun Kindern dürfen jeweils zeitgleich da sein. Viele Eltern benötigen den Betreuungsplatz nur an wenigen oder nur an halben Tagen. Deswegen gibt es Sharing-Plätze, wie Viktoria Fink erzählt. Diese Flexibilität, die sie so anbieten kann, ist ein großes Plus für berufstätige Eltern – und die wollen sie auch im neuen Jahr erhalten.