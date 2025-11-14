Burladingen: Vermisste Seniorin gefunden

Eine vermisste Burladinger Seniorin wurde am Donnerstagabend aufgefunden, teilt die Polizei mit.

Die Polizei hat seit Donnerstagnachmittag nach einer Seniorin gesucht, die zuvor als vermisst gemeldet worden war.

Die Frau war gegen 15 Uhr zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht wie gewohnt zurückgekehrt, heißt es in einem Bericht der Polizei.

Burladinger Seniorin zwischen Undingen und Erpfingen gefunden

An den Suchmaßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Gegen 19.15 Uhr wurde die Frau an der Landesstraße 382 zwischen Undingen und Erpfingen angetroffen und zu ihrer Familie zurückgebracht.