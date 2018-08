Burladingen Unterm Dach schlummert so einiges

Um am Dach auch bei schlechter Witterung arbeiten zu können, wurde mit Hilfe eines Gerüstes und dicken Planen ein zweites Dach darüber konstruiert. Das schützt vor Regen. Auch der hat der Wetterseite des Kirchleins über die Jahre heftig zugesetzt. "Hier waren eindeutig die größten Schäden", erklärt Dieringer an der Westseite zur Kreisstraße hin und zeigt die morschen Teile einiger Balken, die nur noch bröckelten und deshalb entfernt und neu eingesetzt wurden. "Und hier", so sagt der Zimmermann, "kann man noch die Folgen eines Granateinschlages erkennen", und zeigt auf der Ostseite in dem Dachboden auf eine Stelle, die danach mit Gips ausgefüllt und notdürftig geflickt wurde, jetzt aber sehr löchrig geworden ist. "Für diesen Punkt ist höchste Eisenbahn", so der Restaurator. Vieles davon haben die Gutachter bei ihrer Einschätzung und der Kalkulation der Sanierungsarbeiten nicht wirklich sehen können. Jetzt, wo der Boden des Daches entfernt wurde wird aber offenbar, was da schlummert und so kommt auf das Zimmermann-Trio Einiges zu, was nicht absehbar war.

Deshalb will sich Dieringer auch nicht festlegen, wie lange die Arbeiten noch dauern. "Das ganze Projekt ist eine Herausforderung, die Arbeit handwerklich sehr anspruchsvoll", sagt der Zimmermeister, verweist auf das barocke Deckengemälde im Innenraum. Dem darf nichts passieren, weshalb es akribisch abgestützt und mit Folie, Schaumstoff und Spanplatten abgesprießt werden musste. 18 Zimmerleute, darunter fünf Auszubildende sind aktuell bei der Dieringer Holzbau GmbH beschäftigt. Eine Kolonne arbeitet nahezu permanent im Denkmalbereich.

Viele jahrhundertealte Gebäude hat die Zimmerei schon saniert, unter anderem das Hofgut Bläsiberg bei Tübingen, auch die Kirche Maria Zell in Hechingen im vergangenen Jahr. Dieringer weiß, die Ringinger hängen mit Herzblut an ihrem kleinen, historisch so wertvollen Kirchlein und er ist sicher: "Wenn wir fertig sind, dann hält es wieder für viele Jahre."