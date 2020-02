Burladingen Unfall: Lkw rutscht aus und kippt um

Der Unfall ereignete sich demnach am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 7102 gegen 14 Uhr. Der Sattelzug war in Richtung Burladingen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf’s unbefestigte Bankett neben der Straße. Anschließend rutschte der Sattelzug einen Hang hinunter und kippte dabei auf die Beifahrerseite.

Straße bleibt gesperrt