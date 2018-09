Burladingen Und noch einmal zwei Wochen länger

Burladingen. Eigentlich war den Anwohnern und betroffenen Ortschaften zugesichert worden, dass die Baustelle am 8. September fertig und die Straße wieder offen sein wird. Deswegen herrschte Ende der vergangenen Woche bei den Anliegern Erstaunen, denn danach sah es gar nicht aus. Dass zwischen dem 5. und 19. August zwei Wochen Sommerferien herrschten und auf der Baustelle gar nichts gemacht werden würde, damit hatten die Anwohner schon nicht gerechnet.

Angepeilt war zunächst, Anfang August die Tiefbauarbeiten zu beenden. Fraglich wird mit der erneuten Verlängerung auch, ob die Arbeiten an der Kreisstraße 7162 zwischen Killer und Ringingen dann so wie vorgesehen in diesem Jahr noch begonnen werden können. Die Straße ist sehr eng, das Bankett an vielen Stellen wenig bis gar nicht befestigt, und da diese Strecke seit Jahren die Umleitungsstrecke vor allem auch für den Schwerlastverkehr ist, hat sie sehr gelitten.

Derweil müssen sich die Laster immer noch durch die engen Kurven im Ortskern Ringingens manövrieren. "Ein Wunder, dass es da nicht öfter kracht", sagen Anlieger über das Nadelöhr zwischen Neuer Weg und Kreben in der Albgemeinde. Die Kurve ist von beiden Seiten schwer einsehbar, und für Laster wird es oft viel zu eng. Es stöhnen also nicht nur die direkten Anwohner der Baustelle, sondern auch all jene, die den Umleitungs- und Schleichwegverkehr in Starzeln und Hausen seit Wochen vor ihren Fenstern haben.