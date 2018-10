Über Nacht ist in Burladingen der Winter eingebrochen. In der Nacht auf Sonntag fielen knapp zehn Zentimeter nasser Schnee, der insbesondere den Bäumen zu schaffen macht. Was am frühen Morgen noch recht romantisch anzusehen war, erwies sich bald als Unheil: denn unter der schweren Last drohte Schneebruch. Auch eine Schafherde in einem Pferch am Rande der Ortsbebauung schien über die weiße Pracht erstaunt zu sein und rückte eng zusammen. Beruhigend für die Autofahrer: Der Winterdienst rückte planmäßig aus und räumte die Straßen von Matsch und Schnee. Foto: Eule