Burladingen Über "Groll & Grimm in Burladingen"

"Wir fürchten um den Ruf von Burladingen als Standort für Unternehmen und Arbeitsort für Fachkräfte sowie als attraktiven Wohnort. Wer will schon als Kindergärtnerin oder Altenpfleger in einer Stadt arbeiten, deren Bürgermeister gegen Ausländer hetzt?", wird die 50-Jährige CDU-Frontfrau des Gemeinderates Dörte Conradi in dem Wirtschaftsmagazin zitiert. Und Böhmer erzählt auch von den Menschen in Gauselfingen, die jahrelang darauf warten mussten, das eine wichtige Infrastrukturmaßnahme, das schnelle Internet, in ihr Dorf kommt, und von den Ängsten kleiner Handwerker und Ladenbesitzer, den Schaffern, die sich ärgern, dass Flüchtlinge "fast genauso viel haben, ohne einen Finger krumm zu machen".

Zum Abschluss richtet der Bilanz-Bericht den Blick in die Zukunft und lässt Ebert selber zu Wort kommen: "Ich gehe fest davon aus, dass es in Burladingen bald eine AfD-Ortsgruppe und bei den Kommunalwahlen eine AfD-Liste gibt", wird der Bürgermeister zitiert.

Bilanz (Eigenschreibweise: BILANZ) ist ein vom Verlag Axel Springer in Hamburg herausgegebenes deutsches Wirtschaftsmagazin. Es erscheint seit Mai 2014 am letzten Freitag des Monats als Beilage der Zeitungen Die Welt und Die Welt Kompakt. Der deutschlandweite Verkauf im Einzelhandel beginnt am darauffolgenden Samstag. Bilanz gehört mit einer Auflage von ungefähr 200 000 Exemplaren zu den größten Wirtschaftszeitschriften Europas. Seit November 2015 gibt es auf ihrer Website ein Meinungs- und Debattenforum für die deutsche Wirtschaft mit durchaus prominenten Kolumnisten.