Burladingen TSV sinnt auf Punkte für den Klassenerhalt

Das weiß auch TSV-Trainer Kurz, der eine Partie zweier Teams auf Augenhöhe erwartet. Das war schon im Hinspiel so, das Schwäbisch Gmünd knapp mit 3:2 für sich entschied. "Ich erwarte eine top-motivierten Gegner, der weiß um was es geht und uns alles abverlangen wird", ist sich der Burladinger Coach sicher. Aber dennoch blickt er der Begegnung mit Zuversicht entgegen. "Wir waren bislang immer gut beraten, wenn wir uns auf unsere eigen Stärken anstatt auf die des Gegners konzentriert haben", so Kurz, "Wir werden sicher wieder starke Aufschläge sowie eine gute Block-Feldabwehr brauchen und müssen eigene Fehler möglichst vermeiden. Dann haben wir gute Chancen, die Punkte hier in Burladingen zu behalten. Wir haben jetzt noch sechs Gelegenheiten, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen und wollen damit gegen Gmünd anfangen", sagt Kurz, der personell aus den Vollen schöpfen kann.