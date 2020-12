Burladingen Trotz Corona – Feuerwehr steht bereit

Freilich, unvorbereitet trifft der jetzige Zustand – so Stadtbrandmeister Pilic – die Burladinger Feuerwehr nicht. Bereits nach der der ersten Corona-Welle hatte die Leitung der Burladinger Wehr ein Hygienekonzept entwickelt, das dem damaligen Wissensstand entsprach und dann einen eingeschränkten Übungsbetrieb, allerdings nur im Freien, zuließ.

Der kurze Zeitraum zwischen erster und zweiter Welle wurde genutzt, um in Stetten u. H. bei einem Unfallszenario mit Personenkraftwagen den Einsatz der auch den kleineren Abteilungen zur Verfügung stehenden Mittel zu üben. Das sind Maßnahmen bis zum Eintreffen der Rüstwagen mit schwerem Gerät, die lebensrettend sein können.

Im Moment geht gar nichts mehr

Im September des Jahres hatten die Burladinger Einsatzkräfte die Möglichkeit, auf einem Mercedes-Benz-Werksgelände an einem Lastwagenmodell neuester Bauart zu üben. Nicht nur die Größe des Fahrzeuges beeindruckte, sondern auch die moderne Elektronik, die bei einer Personenrettung beherrscht werden muss. "Es war schon etwas Besonderes, an einem solchen Riesen der Landstraße zu üben", sagten die Kameraden. Das war notwendig, denn fast täglich ist von Unfällen zu hören, an denen Großfahrzeuge auch abseits der Autobahnen beteiligt sind.

Aber jetzt im Moment geht gar nichts mehr. Für Ilija Pilic kein Grund, nicht nach Alternativen, am besten online, zu suchen. Als hauptberuflicher Lehrer einer Berufsschule war es für ihn keine Frage: Was für Schüler möglich ist, muss auch bei der Feuerwehr gehen.

Und siehe da, das Feuerwehrinstitut Bruchsal bietet solche Online-Möglichkeiten an. Und so herrscht jetzt um das Feuerwehrhaus Burladingen nicht mehr reges Treiben, sondern der Stadtbrandmeister und Abteilungskommandant Manuel Kehrer sowie Gerätewart Michael Kehrer gestalten diese Internetplatt-form. Einer bestimmte das Thema, der andere entwickelte die Fragen, die zu lösen waren und prüfte diese auf Praktikabilität, und der Dritte setzte das Ganze computergerecht in Szene. Die ersten Unterrichtsstunden seien, so die Verantwortlichen, erfolgreich absolviert worden. Aber nach den neuesten Nachrichten zufolge wird diese Ausbildungsart wohl noch eine Weile die einzige Art bleibenmüssen.

Von einem aber ist Pilic trotz allen guten Willens überzeugt: Die Kameradschaft und der persönliche Kontakt spielten in der Feuerwehr eine große Rolle – und die könnten auf der Strecke bleiben.