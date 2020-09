Burladingen Trigema neuer Hauptsponsor des Hertha BSC?

Demnach soll Trigema-Chef Wolfgang Grupp (78) eine Zusammenarbeit mit Hertha-Investor Lars Windhorst, der mehrfach insolvent war, gar nicht erst in Erwägung ziehen: "Insolvenz ist ja heute modern geworden, ein Kavaliersdelikt", sagte Grupp. "Das sind Herren, da spielen 100 Millionen Euro keine Rolle. Man pokert, man kauft Fußballspieler, obwohl man das Geld nicht hat. Und wenn man insolvent geht, dann zahlt es der Steuerzahler, und selber fängt man was Neues an." Verärgert ist man auf der Alb wohl auch, weil es bei einem früheren Sponsoring des Berliner Clubs zu Reibereien gekommen war.