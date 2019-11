Burladingen Trigema-Chef Wolfgang Grupp nimmt in Leserbrief Stellung

Von Herrn Bürgermeister Ebert kam keine Antwort, und so hat mein Sekretariat nach über 6 Wochen am 14. Januar 2019 bei seinem Sekretariat angerufen und gefragt, ob wir noch eine Antwort bekommen würden.

Auch auf dieses Telefonat hin, bekamen wir wieder keine Antwort und haben dann entschieden, dass wir die Einladung drucken und Herrn Bürgermeister Ebert als Redner für ein Grußwort nicht aufführen.

Ich war nicht böse, sondern nur überrascht, dass man von Seiten der Stadt mit einer Anfrage von uns so umgeht und sie nicht beantwortet.

Ein Grußwort des Burladinger Bürgermeisters brauchten wir sicher nicht, aber ich wollte dem Bürgermeister von Burladingen als unserem Bürgermeister die Möglichkeit geben, ein Grußwort zu sprechen. Dies war eher ein Entgegenkommen meinerseits der Stadt Burladingen gegenüber.

Nachdem dann Herr Bürgermeister Ebert über sein Sekretariat am 13. Juni 2019, also sieben Monate später, mitteilen ließ, dass er oder der Erste Beigeordnete an den Feierlichkeiten teilnehmen würden, habe ich ihn in einem Brief wissen lassen, dass wir, nachdem wir über sieben Monate keine Antwort erhalten hätten, nunmehr auch auf eine Teilnahme von Seiten der Stadt verzichten.

Er hat mich daraufhin angerufen und sich indirekt entschuldigt.

Ich habe die Entschuldigung angenommen, aber klar gesagt, dass eine Teilnahme an unserer 100-Jahr-Feier jetzt nicht mehr möglich sei!

Wolfgang Grupp, Burladingen"