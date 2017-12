Burladingen Tolle Spende für den Fidelis-Kindi

Neben den Proben finden Auftritte bei Hochzeiten, Taufen und Gottesdiensten statt. Am Sonntag, 10. Dezember, gestaltet "Popcorn" eine Gedenkstunde im Advent in der Pfarrkirche St. Martin in Hettingen, zu der die Bevölkerung eingeladen ist. Beginn ist um 18 Uhr.