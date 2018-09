Burladingen Töpfermarkt und Dorfmuseum

Jahrelang kümmerten sich Wilhelm Maichle und seine Männer vom Liederkranz liebevoll um das Kleinod in der Dorfmitte. Nach und nach wurden kleinere Aufgaben von einem Team Frauen übernommen, und jetzt, da Wilhelm Maichle altershalber keine Führungen mehr machen kann, werden diese von Ulrike Schäfer und Robert Emele durchgeführt.

Wer gerne im Team mitarbeiten möchte, hierbei historische Projekte verwirklichen, die Vergangenheit mit der Zukunft verbinden, das alte Wissen erhalten und weitergeben möchte, darf sich gerne mit Ulrike Schäfer in Verbindung setzen.

Am Sonntag findet die Bundesweite Aktion "Tag des offenen Denkmals" statt, und das Melchinger Dorfmuseum beteiligt sich auch wieder daran. Wie in den vergangenen Jahren gibt es kostenlose Führungen. Der vom Liederkranz ins Leben gerufene Projektchor "Rachengold" übernimmt an beiden Tagen die Bewirtung der Gäste. Angeboten wird Kulinarisches aus der Region, wie Melchinger Most, Schwäbischer Tequila, Schmalz-und Schwarzwurst- und Kräuterquarkbrot. Das Wurzelbrot hierzu wird speziell für das Museum gebacken. Das Motto des diesjährigen Tags des offenen Denkmals lautet "Erkennen was uns verbindet".