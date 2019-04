Burladingen Tiefe Einblicke ins Leben der Kanz-Brüder

Leonie wollte auch mal ins Fernsehen. Ein Wunsch, den ihr der Vater jetzt erfüllt. "Damit die Leute sehen, dass wir eine harmonische Familie sind", begründet der Vierzigjährige seine Entscheidung. Und nein, verstellen weil eine Kamera dabei ist, tut er sich nicht, versichert er. "Ich bin wie ich bin." Sein Bruder Michael, der als der Paradiesvogel in der Kanz-Familie gilt, sich die Haare gelt und auf modisches Äußeres achtet, sieht das anders: "Natürlich versucht man vor der Kamera gut rüber zu kommen."

"Könnte mir vorstellen, bei Let’s Dance mitzumachen"

Mittlerweile sind es mehr als zehn Dokumentationen und Serien im deutschen Fernsehen, für die die beiden Melchinger sich filmen ließen. Längst gehören sie selber zu jenen Promis, die erkannt werden, die man um Autogramme und Selfies bittet.

Kurios findet Michael Kanz aber auch, dass ihr Unternehmen nun in einer Neuauflage des Buches "111 Orte der Schwäbischen Alb, die man gesehen haben muss", genannt werden soll. Das verglaste Geschäft mit dem runden Designer-Anbau im Gewerbegebiet in Melchingen wird in der überarbeiteten Ausgabe von Autorin Barbara Goerlich ebenfalls mit aufgeführt. Es soll in den nächsten Monaten erscheinen.

Und was wird die nächste Doku sein, in der die Brüder vor die Kamera treten? Michael Kanz lacht und macht ein Geständnis. "Ich könnte mir wirklich vorstellen, mal bei ›Let’s Dance‹ mitzumachen." Klar, Gleichschritt war noch nie sein Ding.