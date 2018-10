Burladingen Telekom will Mobilfunknetz ausbauen

Burladingen-Stetten. Wie in der Sitzung am Montag deutlich wurde, begrüßt der Ortschaftsrat grundsätzlich diese Maßnahme, allerdings will das Gremium vorher konkret wissen, was gebaut oder installiert werden soll. Dass Stetten mit Mobilfunk nicht optimal versorgt wird, ist bekannt, und das soll sich nun ändern. So weit, so gut, allerdings setzt die Telekom dafür knappe Termine und will keine öffentliche Behandlung ihrer Daten.

Gesucht wird ein neuer Standort innerhalb der Ortslage, und am liebsten wäre dem Unternehmen ein Gebäude, das im Besitz der Stadt steht und auf dem eventuell auch ein Mast errichtet werden kann. Bei der Standortsuche hat die Telekom einen Untersuchungsradius ermittelt, in dem die Station liegen sollte. Weitere Daten lagen dem Ortschaftsrat zur Sitzung nicht vor, und das war den Räten doch zu wenig.

Ortsvorsteher Johannes Locher könnte sich eine Antenne auf dem Dach des Rathauses vorstellen, andere Ortschaftsräte nannten auch den Bereich der Festhalle, aber ohne weitere Informationen erübrigten sich weitere Diskussionen. Letztlich wurde Ortsvorsteher Johannes Locher beauftragt, die beiden Standorte vorzuschlagen. Zur nächsten Ortschaftsratsitzung soll ein Vertreter der Telekom die geplante Maßnahme im Rat detailliert darlegen.