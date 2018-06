Burladingen Steckt da Taktik der Stadtverwaltung dahinter?

Dass er mit Grundstückskäufern in Verhandlungen steht und damit die beiden letzten noch verfügbaren Bauplätze bald weg sein werden, konnte Ortsvorsteher Erwin Staiger seinen Räten in der jüngsten Sitzung zwar mitteilen, für zumindest einen von ihnen war es aber Anlass, mal richtig Dampf abzulassen. "Wir werden da von der Stadt Burladingen vernachlässigt", kritisierte Thomas Maier harsch. Er warf dem Bauamt vor, dass dort das Projekt "bewusst verzögert" werde und forderte, dass das neue Baugebiet in Hausen beim Bauamt der Stadt endlich Priorität eins haben müsste. Der Informationsfluss sei viel zu wenig, und seit zu langer Zeit würden dem Ortschaftsrat von Seiten der Stadt keine Ergebnisse präsentiert. "Da ist irgendwie eine Taktik dahinter, seit einem Jahr geht gar nichts", ereiferte sich Maier.

Räte haben 2015 erstmals über Sahnestückchen beraten

Tatsächlich haben die Ortschaftsräte im November 2015 erstmals über dieses Sahnestückchen von möglichem Bauland inmitten ihres Ortskerns, direkt zwischen Turnhalle und Feuerwehrhaus, diskutiert und waren sich einig, es für Bauinteressenten erschließen zu wollen. Angesichts dessen, dass Bauplätze in Randlage und auf der grünen Wiese nur noch sehr schwer oder fast gar nicht mehr durchzusetzen sind, witterten die Kommunalpolitiker hier eine Chance, Bauwilligen aus ihrem Ort etwas anbieten zu können.