Burladingen Stadthalle bis auf letzten Platz besetzt

Aber es gebe eben auch graue Tage, Tage mit trister Stimmung, faul und träge, die man lahmen Schrittes durchschreite. Ein Farbenspiel, welches, so Schulleiterin Monika Rudolf in ihrer Ansprache, es auch in der Schule gibt. "Auch da gibt es Tage, die etwas grau sind, aber auch die gehen vorüber und aus dem Grau wird wieder eine andere Farbe, und die Tage werden wieder ganz bunt."