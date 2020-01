Burladingen Spedition Barth verkauft Mehrheitsanteile nach Lyon

Durch die Beteiligung an der barth Logistikgruppe will die BMVirolle Gruppe ihre Marktentwicklung in Deutschland weiter vorantreiben, heißt es in der Verlautbarung. Und weiter: "Die barth Logistikgruppe kann durch die Mehrheitsbeteiligung von BMVirolle die Marktstellung in Mitteleuropa und damit die Breite sowie die Qualität der Dienstleistungen für die Kunden stärken und die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich gestalten". Die Familien Manchès und Barth seien davon überzeugt, mit dieser Entwicklung die Chancen der Logistikmärkte für die Zukunft aufzugreifen und mit den bewährten Führungskräften sowie sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Angebot an die Kunden auszubauen.

"Der Logistikmarkt wird sich weiter konzentrieren", ist Berthold Barth überzeugt, bleibe aber ein sogenanntes "Peoples Business" in dem gut ausgebildete und engagierte Mitarbeiter unerlässlich seien. "Die Familie Manchès sieht das genauso und hat ein Unternehmen, dass auch unsere Werte teilt", versichert der Burladinger Unternehmer Barth. Seit fast zwei Jahren sei man miteinander in Kontakt und habe in Gesprächen schnell gemerkt, "dass es passt".

Logistische Drehscheibe

Das Dienstleistungsangebot der barth Logistikgruppe umfasst die Bereiche Spedition, Transport und Logistik an 13 Standorten in Deutschland und wird mit der strategischen Partnerschaft mit der BMVirolle Gruppe in Frankreich um insgesamt 16 Distributions- und 20 Logistik-Standorte und 900 Mitarbeiter erweitert.

Mit dem neuen Distributionszentrum in Hechingen, das Anfang 2021 in Betrieb gehen wird, erhalte diese neue Allianz eine logistische Drehscheibe für die Ost-West-Verkehrsachse.