Burladingen Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund

Der Spaß an der Bewegung steht dabei im Vordergrund. Bei gemeinsamen Spielen und Bewegungen mit Gleichaltrigen lernen die Kinder, nachzugeben, sich zu behaupten, einander zu helfen, zu kooperieren und fair zu sein.

Rund 30 Kinder hatten sich mit ihren Eltern in der mit tollen Bewegungslandschaften ausgestatteten Halle eingefunden. Geleitet wurde der Tag des Kinderturnens von den beiden Jugendbetreuerinnen des TV Stetten, Juli Schmid und Alexandra Locher. Sie hatten alle Hände voll zu tun, um die begeisterten Kids im Zaum zu halten. Die anwesenden Mamas und Papas feuerten ihren Nachwuchs lautstark an.

Jedes Jahr der Offensive hat einen Schwerpunkt: In 2018 wird der Fokus auf Bewegung für alle Kinder gelegt. Anlässlich des Weltpurzelbaumtages am 27. Mai und einem damit verbundenen Weltrekordversuch werden Purzelbäume gesammelt. Ziel ist es, mit Purzelbäumen einmal um die Welt, also 40 075 Kilometer, zu kommen. Der TV Stetten hat mit 404 Kilometern zum Weltrekord beigetragen.