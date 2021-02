Burladingen Skilift wird wieder flott gemacht

Das Seil, soviel war von vorneherein klar, muss runter. Dazu reiste einmal mehr Peter Weiß von der gleichnamigen Firma "Peter Weiß Seilerei & Montage", die auf eine mehr als 150-jährige Tradition im Seilerhandwerk zurückblicken kann und in der sechsten Generation betrieben wird, mehr als 320 Kilometer an.

Er montierte mit Hilfe von Bernd Reithmayer, Markus Müller und Ralf Wittner das Seil ab. Tage später wurde das Getriebe mit Hilfe von Abbruchunternehmer Elmar Maier mittels Bagger aus der Arretierung gehoben und auf einen Gummiwagen ver-frachtet.

Der Gedanke an Neuanschaffung hat sich zerschlagen

Bei der Firma Himel in Melchingen angekommen, wurde es von Wolfgang Mauz sowie Reitmayer und Wittner auseinandergenommen. Dachte man anfangs noch über die Neuanschaffung eines Getriebes nach, so hat sich das längst zerschlagen. Vor Mitte Juli wäre an eine Neulieferung nicht zudenken, eine Spezialfirma aus der Schweiz liefert Zahnräder nicht vor Juni. Die hätten übrigens 11 000 Schweizer Franken verschlungen.

Da aber die Ski-Sport-Alm am Gründonnerstag, 1. April, den Bikepark öffnen will und die Ausgaben bei quasi Null Einnahmen das Budget deutlich überschritten hätten, legt man nun selbst Hand an. Reithmayer hofft, wenn denn die Zahnräder blank liegen, eine Firma zu finden die diese herstellen kann. Er will auf jeden Fall an Gründonnerstag aufmachen, und wenn er die Zahnräder "selber rausbeißen muss", wie er sagt.