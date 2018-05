Burladingen Sitzt, passt und hat ganz viel Luft

Kein Zweifel, was der bayerische Theatermacher da mit dem Lindenhof-Ensemble und den Lauchertmusikanten aus Melchingen auf die von Claudia Rüll Calamet-Rosset raffiniert gebaute Drehbühne und Drumherum gestellt hat, sitzt, passt und hat Luft. Und das nicht nur, weil die Blasmusik in der Geschichte eine tragende Rolle spielt.

Es geht am Beispiel einer Kohlemine in England um Strukturwandel und die Zukunftsängste derer, die er trifft. Es geht um Familienstreitigkeiten in einer Welt, die ins Wanken gerät, und es geht um Sozialkritik vor dem Hintergrund einer vertretbaren Umweltpolitik. Dass Biermeier die nicht ausblendet, sondern eine Stimme aus dem Off, während die Szene auf der Bühne einfriert, die Daten und Fakten über den Klimakiller Kohle kundtun lässt, das rundet das Thema vollends ab.

Hier wird nicht einseitig gefühlsgeduselt über Kohlegruben und Kumpel-Romantik und Menschen, deren Arbeitsplatz es zu erhalten gilt. Hier werden – und das mag in Zeiten der Diskussion um Industrie 4.0 das Wichtigste sein, ganz klare Forderungen erhoben: Nämlich die, die Arbeiter mitzunehmen. Das geht wohl am Besten in einer sozialen Marktwirtschaft. Von der hatte sich die Eiserne Lady Margaret Thatcher freilich längst verabschiedet, als sie in den 1980er-Jahren in England deregulierte, privatisierte, neoliberalisierte und den Gewerkschaften das Rückgrat brach. In Filmen wie "Pride" oder eben "Brassed-Off" wird jene Zeit thematisiert. Und nicht nur, weil es dabei auch um ein Stück Heimat geht, das verloren zu gehen droht, passt der Stoff auch zum Regionaltheater Lindenhof.