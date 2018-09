Burladingen "Sind gemeinsam auf einem guten Weg"

Und wie können Sie da steuern?

Meine Aufgabe ist es, die Einsatzabteilungen bei speziellen Ausbildungsthemen, wie beispielsweise dem Umgang mit modernen Fahrzeugtechnologien bei Verkehrsunfällen oder der Atemschutzfortbildung, zu unterstützen. Die Aufbereitung dieser Themen für alle Abteilungen gemeinsam macht mehr Sinn. Weiter gebe ich in diesem Dienstjahr verschiedene Ausbildungsthemen und Ziele vor, die in die Übungen mit einfließen sollen. Dadurch kommen alle Einsatzabteilungen auf den gleichen Ausbildungsstand.

Einige Abteilungen haben massiv Personalprobleme, andere wachsen und gedeihen. Worin sehen sie die Gründe für den Unterschied?

Die Frage lässt so nicht allgemein beantworten. Das immer größer werdende Freizeitangebot spielt sicher eine Rolle. Auch die veränderte Schul- und Berufswelt, in der immer mehr gefordert wird und die Freizeit knapp wird, darf nicht vergessen werden. Gleichzeitig fordert die Familie zu Hause auch mehr Zeit ein. Mit all diesen Rahmenbedingungen wird es Zusehens schwieriger, Menschen für das Ehrenamt in der Feuerwehr zu gewinnen.

Welche Abteilungen sind gerade die Sorgenkinder?

Von Sorgenkindern möchte ich nicht sprechen. Ich bin seit 2009 Feuerwehrkommandant der Stadt Burladingen. In dieser Zeit hat sich die Zusammenarbeit der einzelnen Einsatzabteilungen in der gesamten Stadt Burladingen verbessert. Alle arbeiten Hand in Hand. Meiner Auffassung nach ist das der Schlüssel zum Erfolg. Gleichzeitig müssen alle Einsatzabteilungen und die Stadt für Nachwuchs werben, um für die Zukunft genügend ehrenamtliche Einsatzkräfte zu haben. Das ist kein Prozess, der automatisch läuft.

Und wie sieht die Lösung aus?

Feuerwehr, Stadtverwaltung und Gemeinderat müssen die Bürger der Stadt über die Aufgaben der Feuerwehr laufend informieren und die Notwendigkeit der Feuerwehr herausstellen. Die Feuerwehr ist die größte Einrichtung der Stadt Burladingen. Wir haben mehr ehrenamtliche Einsatzkräfte als die Stadt hauptberufliche Mitarbeiter. Die große Anzahl an Feuerwehrangehörigen ist aber auch notwendig, um jederzeit unsere Aufgaben erfüllen zu können. Alle müssen aktiv dafür werben, Menschen für’s Ehrenamt zu gewinnen und diese zu fördern. Erste Bausteine sind bereits mit dem verabschiedeten Feuerwehrbedarfsplan umgesetzt worden. Wir sind gemeinsam auf einem guten Weg, auch in Zukunft in allen Stadtteilen leistungsfähig zu sein.

Die Fragen stellte Erika Rapthel-Kieser.