Burladingen Simmendinger-Brache: Staatsanwalt ermittelt

"Wir prüfen die Vorgänge im Gesamtkomplex", bestätigt der Sprecher der Hechinger Staatsanwaltschaft, Markus Engel, auf Anfrage unserer Zeitung. Die Behörden wollen wissen, was da wann genau passiert ist, von wem da was und wann gelagert wurde und sie prüft, "ob es strafrechtlich relevante Vorgänge gegeben hat". Da geht es unter anderem auch um die Chemie-Reste in den Tanks auf dem Gelände.

Lange Zeit wurden die Vorgänge, Besitzer- und Mieterwechsel in der ehemaligen Färberei Simmendinger vom Ortschafts- und wohl auch Gemeinderat hinter verschlossenen Türen und in nicht öffentlichen Sitzungen debattiert. Da ging es um den Personenschutz der jeweiligen Besitzer und Inhaber.

Irgendwann reichte es den Ortschaftsräten: Sie brachten – ohne Namen zu nennen – das Thema in einer öffentlichen Sitzung zu Gehör, argumentierten mit möglichen Umweltbelastungen, Gefährdung der Anlieger, des Grundwassers und der Starzel, die schließlich in unmittelbarer Nähe fließt.