Burladingen Sie stichelt für ihr Leben gern

"Und dann brachte sie den Rock mit in den Unterricht und fragte, was sie noch verbessern kann", sagt ihre Lehrerin Nicole Vielhauer. Dass Jessica was das Schneidern angeht ein echtes Talent ist, hat die Pädagogin schon in der ersten Stunde gemerkt. Denn länger brauche die 14-Jährige nicht, um einen Beutel fertig zu bekommen. Schnell und zielstrebig sei sie, denke rationell, sei im positiven Sinne ungeduldig und habe ein ausgeprägtes Gespür dafür "untypische Materialien", wie Vielhauer sagt, zu mixen und Erstaunliches daraus zu machen. Kein Wunder, dass die Realschülerin im Nähunterricht auch Ansprechpartnerin für ihre Mitschüler ist. Immer dann, wenn die mit Nadeln und Nähten kämpfen und sich irgendwas wieder ganz verspult hat. Jessica hilft.

Showtanz ist ihre zweite Liebe

Am liebsten, so sagt sie, näht sie im Moment noch aus Jerseystoffen, die weich und leicht fließen, so wie der graue Schal, den sie trägt und der mit seinen aufgesetzten Abschlüssen ein echter Hingucker und modisches Accessoire ist. Wer so viel sitzt, in der Schule und zu Hause an der Nähmaschine, braucht der nicht einen Ausgleich? "Klar", lacht Jessica und verrät, dass sie auch ein begeistertes Tanzmariechen ist. Sie ist in der Ringinger Tanzgarde und dem Showtanz gilt ihre zweite Liebe. Die erste, daraus will sie den Beruf machen. Sie weiß auch schon wo. In Mössingen bei einer Firma, die Modeschneiderinnen ausbildet. Könnte ein nahtloser Übergang von der Schule ins Berufsleben werden.