Burladingen Seriensieger gewinnt Vereinswertung

Burladingen-Hausen. Im Jahr 1999 wurde auf Initiative von Franz Haiß aus Jungingen das Killertalschießen wieder ins Leben gerufen. Seither treffen sich die drei Killertalschützenvereine aus Hausen, Jungingen und Schlatt zum kameradschaftlichen Vereinswettbewerb. Die Vereine treffen sich reihum in den jeweiligen Schützenhäusern, in diesem Jahr war der SV Hausen der Gastgeber. 23 Schützinnen und Schützen nahmen am Wettbewerb teil. Jeder Schütze gab mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole 15 Schuss auf die Scheibe ab.

Einmal mehr erwies sich die Ausnahme-Könnerin Tanja Schuler aus Schlatt als beste Einzelschützin. Sie erreichte ein neues Rekordergebnis mit 142 von 150 möglichen Ringen. Damit lag sie noch vor ihrem Vereinskollegen aus Schlatt, Helmut Haug, der 138 Ringe erzielte. Beste Einzelschützen aus Jungingen waren Michael Schinzinger mit 132 Ringen und aus Hausen Peter Wuhrer mit 134 Ringen.

Bei der Siegerehrung, die von Josef Musler vorgenommen wurde, stellte der Vorsitzende fest, dass die drei Vereine sportlich immer näher zusammenrücken.