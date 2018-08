Burladingen Sängerin Lorena steht wieder am Mikro

"Die Nacht kann kommen"

Auch Lorena Bonura und ihre Tochter. Beide gehen immer mal wieder gerne auf Konzerte der Ausnahmekünstlerin Helene Fischer. Die siebenjährige Tochter Bonuras wurde da unlängst sogar von dem Schlagerstar auf die Bühne gebeten und sorgte für bundesweite Schlagzeilen.

Jetzt hat Lorena Bonura eine neue Version des Nicole-Schlagers "Ein bisschen Frieden" aufgenommen, einen Song "Salsa mit Dir" der die romantischen Gefühle beim Tanzen beschreibt und das Lied "Die Nacht kann kommen". Und mit dem stellt sie sich auch wieder einem Wettbewerb. Bei dem Internet-Sender Gute-Laune-TV, werden jetzt unter 40 Teilnehmern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Luxemburg die Besten gesucht. Im September werden sie sich im Atrium in Vilshofen an der Donau in vier Vorrunden messen.

Am Ende werden dann die jeweiligen ersten drei Gruppensieger in der Finalshow am 27. Oktober, ebenfalls im Atrium der Stadt Vilshofen an der Donau, den Sieger der diesjährigen "Schlager Trophy" ermitteln. Der Wettbewerb wird aufgezeichnet für TV Sender in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Luxemburg, USA und Kanada.

Und: Neben dem Publikumsvoting während der TV-Aufzeichnung und der Bewertung der Fachjury im Saal wird es bereits im Vorfeld spannend. Seit Donnerstag, 30. August, 13 Uhr bis Donnerstag, 6. September 13 Uhr gibt es ein Internetvoting bei Gute–Laune TV. Da können dann die Burladinger Fans und die aus der Region ihre Stimme für Lorena abgeben.