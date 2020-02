Burladingen RTL: Elvin Kovaci ist weiter bei DSDS dabei

Auch Elvin Kovaci aus Burladingen darf sich weiter Hoffnung auf die DSDS-Krone machen. Der 17-Jährige überzeugte mit den Song "Let it go" von James Bay im Quartett. "Elvin du kannst viel, willst aber manchmal zu viel", lobte ihn Juror Xavier Naidoo. Seine Stimmfarbe gefiel Pietro Lombardi. "Du hast die Töne rausgeballert", meinte Dieter Bohlen.

Der 17-Jährige will die Jury unter Sonne Südafrikas in der kommenden Folge am Samstag, 22. Februar mit seiner Interpretation von "Uptown Funk" von Mark Ronson feat. Bruno Mars in der Dreier-Gruppe mit Manolito (27) und Kevin (26) überzeugen.