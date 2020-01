Burladingen RTL: Elvin Kovaci bei DSDS "Deutschland sucht den Superstar" im Recall

Elvin sagt von sich selbst, dass er für alles einen Plan hat. Er weiß, was er will. Diese Zielstrebigkeit legte er auch an den Tag, als er mit seiner Körperfülle nicht mehr klarkommt. Er zog die Konsequenz und nahm 15 Kilogramm ab. Seitdem fühlt er sich wieder wohl in seiner Haut.

Vor dem Auftritt "total aufgeregt"